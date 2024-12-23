Gaziemir Belediyesi, kadınların üretkenliğini desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediği Yeni Yıl Sergisi ile takıdan el yapımı bebeklere kadar birbirinden özel ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.

Kadınların üretimine tam destek

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların sosyal, ekonomik hayata aktif katılımını artırmak için projeler yürüten Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet Semtevleri’nde düzenlediği kurslarla kadınları üretime teşvik ediyor. Bu kurslarda üretilen takı, ev eşyası, el örgüsü ürünler ve el yapımı oyuncaklar, Optimum AVM’nin birinci katında açılan sergide yerini aldı. Sergi sayesinde kadınların el emeği göz nuru ürünleri geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu ürünlerin satışı, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de yılbaşı hediyesi arayan vatandaşlara özgün seçenekler sunuyor.

“Kadınlarımızın yanındayız”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sergiyi ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi ve alışveriş yaptı. Başkan Işık, serginin önemine dair şu ifadeleri kullandı: “Kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini özel sergilerle halkımızla buluşturarak kadınlarımızın ekonomik hayatta daha fazla yer almasını destekliyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu özel sergiyi ziyaret etmeye ve sevdikleri için anlamlı bir yeni yıl hediyesi seçmeye davet ediyorum.”

Optimum AVM’de düzenlenen Yeni Yıl Sergisi, 30 Aralık’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. Kadın emeğini desteklemek ve özgün hediyelik eşyalar satın almak isteyenler sergiyi ziyaret edebilir.