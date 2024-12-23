Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği'nin işbirliğiyle düzenlenen "Turgutlu Yazarlarıyla Buluşuyor" etkinliği, yazarların okurlarıyla bir araya gelmesini sağladı. Manisa'nın tanınmış yazarları, kitapları ve yazarlık süreçleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Turgutlulu yazarlar okurlarıyla bir araya geldi

Etkinlik kapsamında Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral, okurlarıyla buluşarak kitapları hakkında sohbet etti. Katılımcılar, yazarlarla gerçekleştirdikleri söyleşinin ardından kitaplarını imzalattı. Program, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz’in katılımıyla büyük ilgi gördü.

"Yazarlarımızı tanıma fırsatımız oldu"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Turgutlu ve Manisa'nın değerli yazarlarını okurlarıyla buluşturduğumuz bu etkinlik büyük ilgi gördü. Yazarlarımıza zamanlarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederim," dedi.