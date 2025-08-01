Gaziemir’de yaz akşamları müzikle renkleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi, ilçede yaz akşamlarını müzikle doldurmak için farklı noktalarda Gaziemir Yaz Konserleri düzenledi. Etkinlikler, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı ve ağustos ayı boyunca devam edecek.

Konserler farklı mahallelerde gerçekleşti

Gaziemir Yaz Konserleri, ilk olarak Emrez Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Burak Maral ve İzBB Köy Tiyatroları’nın sahne almasıyla başladı. Ardından Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nda İzBB Pop Orkestrası ve Köy Tiyatroları’nın gösterileri gerçekleşti. Pop Orkestrası’nın solistleri Çağrı Ergin ve Rumeli Erhan, vatandaşlara unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Köy Tiyatroları’nın sahnelediği “Tersine Dünya” oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu.

Ağustosta da konserler sürecek

Ağustos ayında da devam edecek konser programı kapsamında, 6 Ağustos Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası ve solist Enes Kunduracı, Beyazevler Mahallesi Büyükşehir Parkı’nda sahne alacak. 13 Ağustos’ta yine Çağrı Ergin’in solistliğindeki Pop Orkestrası Gaziemir Festival Alanı’nda müzikseverlerle buluşacak. 20 Ağustos’ta ise Kültür Orkestrası Abdullah Arda Meydanı’nda konser verecek. Konserler her akşam saat 20.00’de başlayacak.

Gaziemir Yaz Konserleri, müzik ve tiyatroyu bir araya getirerek ilçede sosyal hayatı canlandırıyor. Etkinlikler, yerel halkın yaz akşamlarını keyifle geçirmesine olanak sağlıyor.