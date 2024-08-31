Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü unutulmaz bir etkinlik programıyla kutladı. Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikler, ilçede büyük bir coşku ve gurur ortamı yarattı.

Etkinlikler “Cumhuriyet ve Bugün” Söyleşisi ile Başladı

Etkinlikler, “Cumhuriyet ve Bugün” başlıklı bir söyleşi ile başladı. Moderatörlüğünü yazar Zeynep Altıok Akatlı’nın üstlendiği söyleşide, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu ve Tarihçi, Yazar, Profesyonel Rehber Bülent Demirdurak, büyük zaferin ve Cumhuriyet’in ilanına giden süreçlerin önemini anlattılar. Katılımcılar, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşulları da değerlendirdi.

Tolga Çandar ve Gaziemir Belediyesi halk dansları topluluğu

Söyleşinin ardından düzenlenen konserde, ünlü sanatçı Tolga Çandar sahne aldı. Çandar, seslendirdiği kahramanlık türküleriyle Gaziemirlilere bayram coşkusunu yaşattı. Ayrıca, Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

Başkan Ünal Işık’ın güçlü mesajı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı münasebetiyle yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Işık, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü rehber alarak, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız” dedi. Ayrıca, Atatürk’ün izinde yürüyerek ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarını vurguladı.

“Karanlığın karşısında olacağız”

“Cumhuriyet ve Bugün” söyleşisinin moderatörü Zeynep Altıok Akatlı, Atatürk’ün savaşların yıkımını içselleştiren bir vizyona sahip olduğunu belirtti. Akatlı, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, kalıcı barış için yapılandırılmış bir vizyondur. Demokrasi ve eşitlik mücadelesi, karanlığın karşısında durmamızı sağlar” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi ve Yunus Nadi’nin rolü

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu, Yunus Nadi’nin Cumhuriyet Gazetesi’ni kurarak Atatürk’ün devrimlerini savunduğunu ifade etti. Kansu, Cumhuriyet’in yalnızca ulusal bağımsızlığın değil, aynı zamanda bireysel özgürlüğün simgesi olduğunu belirtti. 30 Ağustos’un ulusal ve düşünsel bağımsızlık açısından önemini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak ve sahip çıkmak

Tarihçi Bülent Demirdurak, Atatürk’ün savaş stratejilerini ve liderliğini öne çıkararak, halk yönetiminin önemini vurguladı. Demirdurak, “Mustafa Kemal, bir devrimci ve antiemperyalist olarak, laik bir ülkede halk yönetimini savundu” dedi.