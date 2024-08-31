Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın başarılı bir test atışına ait görüntüleri paylaştı.

30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde yapılan paylaşımda, GÖKDOĞAN’ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.

Test faaliyetleri ve başarı

Kacır, sosyal medya paylaşımında, “ TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verdi.

Millî Hava-Hava Füzesi #GÖKDOĞAN ile tam isabet 🚀🇹🇷



TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü @SageTubitak tarafından geliştirilen, ilk yerli ve millî havadan havaya görüş ötesi füzemiz GÖKDOĞAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış… pic.twitter.com/dm2VtOEWR8 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 30, 2024