İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu, otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’ndaki tarihi başarılarını Başkan Dr. Cemil Tugay’a anlattı ve makamda plaketle onurlandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, otizmli yüzücü Tuna Tunca’yı makamında kabul etti. Ziyarette Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ve Tuna Tunca’nın annesi Gülnur Tunca da hazır bulundu. Başkan Tugay, sporcunun ilham veren hikayesini dinleyerek başarılarından dolayı tebrik etti ve günün anısına plaket takdim etti.

21 yaşındaki Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçen ilk otizmli ultra maraton yüzücüsü unvanını taşıyor. Bu yıl Cebelitarık Boğazı’ndaki 16,2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada solo olarak tamamlayarak dünyada bu başarıya ulaşan ilk otizmli yüzücü oldu.

Otizmli bir sporcu olarak adını dünya çapında duyuran Tuna Tunca, spor ve azimle engellerin nasıl aşılabileceğini gösterdi. Başkan Tugay, Tuna’yı örnek göstererek gençlere motivasyon kaynağı olacağını belirtti.