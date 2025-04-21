Gaziemir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 27’ncisini düzenlediği Ulusal Çocuk Şenliği ile ilçede bayram coşkusunu zirveye taşıyor. Şenlik, her gün farklı mahallede gerçekleşen etkinliklerle devam ederken, final Gökçe konseri ve kortej yürüyüşüyle yapılacak.

Müzikaller, gösteriler, atölyeler çocuklarla buluştu

Şenliğin ilk günlerinde Dokuz Eylül Mahallesi ve Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Pijamaskeliler ve Aslan müzikalleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi Atatürk Çocukları Korosu’nun konseri, Alp Abi gösterisi, animasyonlar, yüz boyama ve balon etkinlikleriyle çocuklar bayramlarını eğlenerek kutladı.

Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun minikler ve yıldızlar grubu da danslarıyla şenliğe renk kattı.

Festival alanında eğlence dolu program

Şenlik, 21-23 Nisan tarihleri arasında Emrez, Beyazevler ve Festival Alanı’nda devam ediyor. 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlikler arasında Maşa ile Koca Ayı Müzikali, Kar Dansı Bale Gösterimi, AheNKA Çocuk Bandosu, Mutluluk Ormanı Tiyatrosu, İZELMAN Etkinlik Merkezi gösterileri ve halk dansları yer alıyor.

Ayrıca alanda kurulacak Survivor Parkuru, şişme oyun grupları ve GOKİP (Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı) ile çocuklara hem eğlence hem paylaşım fırsatı sunuluyor.

Gökçe konseriyle şenlik final yapacak

23 Nisan Çarşamba akşamı saat 19.30’da Gaziemir Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle çocuk şenliği final etkinliğine taşınacak. Ay-yıldızlı bayraklar ve Atatürk posteri eşliğinde düzenlenecek kortejin ardından sevilen sanatçı Gökçe, saat 20.30’da Festival Alanı’nda sahne alacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, etkinliklerle ilgili şunları söyledi:

“Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı ilçemizin her köşesinde coşkuyla kutluyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bayram sevincimize ortak olmaya davet ediyorum.”