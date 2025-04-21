Manisa'nın 7 ilçesinde 22 Nisan'da şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Detaylı kesinti bilgileri haberimizde!
22 Nisan Manisa elektrik kesintisi: 7 ilçede şebeke çalışması olacak!
Gediz Elektrik, Manisa’nın Alaşehir, Şehzadeler, Soma, Yunusemre, Saruhanlı, Salihli ve Kırkağaç ilçelerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Çalışmalar, 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
Kırkağaç Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 09:00 - 15:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Kayadibi (Şefik Paksoy), Bakır (30-2 Sk., 35 Sk., 27. Sk., 15. Sk., 40-1 Sk., 30-1 Sk., Şefik Paksoy Cd., 27/1. Sk., Bakır Sk.)
Salihli Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 10:00 - 16:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Poyraz, Yunuslar, Kale, Kemerdamları, Kemer, Kurttutan, Poyrazdamları, Gökeyüp, Hacıhıdır
Saruhanlı Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 09:00 - 15:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Kayışlar (Ova Yolu, Gökçeköy Yolu, Kayışlar Köyü Yolu)
Yunusemre Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 09:00 - 15:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Bağyolu (Karayağıt Mevkii)
Soma Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 09:00 - 12:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Kurtuluş (Mine Sk., Atatürk, Gelenbevi Sk., Gümüşlü, Pelin, Suna Sk.), Cumhuriyet (M. Altıntop Sk.)
Şehzadeler Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 10:00 - 16:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Aşağıçobanisa (Kızılcık Sk., Cumhuriyet, Akasya Sk., Ardıç Çk. ve çevresi), Yukarıçobanisa
Alaşehir Elektrik Kesintisi
-
Tarih: 22 Nisan 2025
-
Saat: 09:00 - 15:00
-
Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Çağlayan, Piyadeler