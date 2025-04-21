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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Aşağıçobanisa (Kızılcık Sk., Cumhuriyet, Akasya Sk., Ardıç Çk. ve çevresi), Yukarıçobanisa

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

OEDAŞ Elektrik 21 Nisan Pazartesi günü için Uşak'ı uyardı: 2 ilçede elektrik kesintisi olacak!

OEDAŞ Elektrik 21 Nisan Pazartesi günü için Uşak'ı uyardı: 2 ilçede elektrik kesintisi olacak!

Gediz Elektrik, Manisa’nın Alaşehir, Şehzadeler, Soma, Yunusemre, Saruhanlı, Salihli ve Kırkağaç ilçelerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Çalışmalar, 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

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