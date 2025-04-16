Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Boccia Takımı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası’nda hem bireysel hem takım kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Kocaeli Gebze’de gerçekleşen şampiyonada Gaziemirli sporcular, Türkiye genelinden katılan 133 sporcu arasında adını zirveye yazdırdı.

Gaziemirli sporculardan 4 madalya

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 17 ilden 27 takım ve 133 sporcu katıldı. BC1 ve BC2 klasmanlarında yarışan Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı, takım kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Bireysel kategoride ise BC2 Kadınlar’da Hacer Çiçek, BC2 Erkekler’de Hasan Çakır Türkiye Şampiyonu olurken; BC1 Erkekler’de Fatih Akkan ve BC1 Kadınlar’da İrem Çiçek Türkiye üçüncüsü oldu.

Başkan Işık: “Göğsümüzü kabarttılar”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, başarıdan başarıya koşan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Boccia Türkiye Şampiyonası’nda iki birincilik ve iki üçüncülük derecesi kazanan sporcularımızla gurur duyuyorum. Takımımızın BC1 ve BC2 kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olması da ayrıca sevindirici. Sporcularımızı ve onları özveriyle çalıştıran antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.”