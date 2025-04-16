Efes Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi sakinleri ile Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir İl Eğitim Müdürlüğü’nün “İyilik Gönüllüleri” projesi kapsamında yemek yarışmasında bir araya geldi. Etkinlikte gençler ve huzurevi sakinleri birlikte yemek yaparak kuşaklar arası bağları güçlendirdi.

Yemekte kuşak dayanışması

Yarışma, lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile huzurevi sakinlerinden oluşan iki ayrı grup arasında gerçekleşti. Katılımcılar; tas kebabı, pirinç pilavı, Meftune yemeği ve bulgur pilavı gibi yöresel yemekleri birlikte hazırladı.

Sunum, lezzet, yaratıcılık ve pişmişlik gibi kriterlerin değerlendirildiği yarışmada jüri üyeleri yemekleri puanladı. Etkinliğe, Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel de jüri üyesi olarak katıldı.

“Heyecanlarını gözlerinde görebiliyorum”

Yarışma sonrası açıklama yapan Erhan Güzel, “Harika bir projede gençlerimizle yaş almış büyüklerimiz bir araya geldi. Her birinin heyecanını ve mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Bu tür buluşmalar motivasyonu artırıyor” ifadelerini kullandı.

Deneyim ve gençlik mutfakta buluştu

Yarışmaya katılan Akıncılar Huzurevi sakini Hüseyin İnan, gençlerle birlikte yemek yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Tas kebabı yaptım. Gençlerimiz bilinçli ve ne yaptıklarını biliyorlar” dedi.

Bir diğer huzurevi sakini Fettah Elmas ise Diyarbakır yöresine ait Meftune yemeğini hazırlayarak yarışmaya katıldı. Elmas, “Gençlerle birlikte yemek yapmak çok mutluluk verici” dedi.

Katılım yüksek, memnuniyet büyük

Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri gençlerle bir araya gelmenin keyifli ve anlamlı olduğunu belirtti. Kamile İltuş, “Bugün çok güzel geçiyor. Gençler bizim geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Akıncılar Huzurevi hemşiresi Didem Çelikel ise, “Bu gibi etkinliklerin daha sık yapılması bizi mutlu eder. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.