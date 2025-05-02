Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü’nün taekwondo sporcuları, Estonya’da düzenlenen Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Şampiyonada 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan sporcular, Gaziemir’e ve ülkeye büyük gurur yaşattı.

Gaziemirli sporculardan Avrupa’da tarihi başarı

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’na katılan Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ay-yıldızlı forma ile önemli başarılara imza attı.

Safiye Yalçın, iki ayrı kategoride Avrupa Şampiyonu oldu.

Fatma Törehan ve Ali Kaan Meşe de Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Adil Tekin ve Büşra Deniz Yılmaz ise Avrupa ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Böylece kulüp sporcuları, organizasyondan toplamda 4 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Milli Takım antrenörlüğü görevini Gaziemirli hoca üstlendi

Şampiyonaya teknik kadro desteği veren Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye Milli Takımı’nın antrenör kadrosunda da yer aldı.

Başkan Ünal Işık’tan tebrik mesajı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sporcuları ve antrenör Yalçınkaya’yı yayımladığı mesajla tebrik etti. Işık, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi ve Gaziemir’imizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden, Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımızla gurur duyuyorum. Avrupa Şampiyonu olan sporcularımız Safiye Yalçın, Fatma Törehan, Ali Kaan Meşe ve Avrupa ikincisi olan Adil Tekin ile Büşra Deniz Yılmaz’ı kutluyorum. Bu başarıda büyük bir emeği olan ve şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görev yapan antrenörümüz Volkan Yalçınkaya'yı tebrik ediyorum. Avrupa fatihi sporcularımızdan bundan sonraki süreçte dünya şampiyonluğu bekliyorum.”