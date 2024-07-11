BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Geçtiğimiz günlerde TSK İzmir Özdere Havacılık Kampı'nın önünde çeşitli olaylar yaşandı. Aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmek isteyen gaziler mevzuata uymadığı gerekçesiyle kapı duvar ortada kaldı. İçeri alınmadıklarını iddia eden gaziler protezlerini çıkartarak bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Peki bu vatan için canlarını hiçe sayan er şehit aileleri ve er gaziler neden içeri alınmadı?

1999 senesinde teröristlerle girilen bir mücadele sonucunda sağ omuzundan kurşun yiyerek yaralanan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, yaşanan durumu anlattı. Çerçioğlu, "06.07.2024 tarihinde Özdere Havacılar Kampı'nın önüne gittiğimizde gazi kartlarımızla içeri giriş yapmak istedik. Beni orada 30 tane jandarma karşıladı. Bizim oraya girip giremeyeceğimize karar verecek olan merci jandarma olmamasına rağmen biz terörist muamelesi gördük. Dışarı çıkıp eylem yaptık. 20 yaşındaki evladını şehit vermiş bir ana askeriyeyi gördüğünde içeri girip bir bardak çay içemiyorsa biz buna zıplarız. Ortak payda vatan sevgisiyse eğer hiçkimse bu insanlardan daha fazla sevdiğini iddia edemez. Çünkü bizler bedel ödedik. Bedel ödeyen insanı emir verip ölüme gönderen insan girip içerde tatilini yapacak. Bu vatan için canını vermiş insanların ana babaları girip bir bardak çay içemeyecek. Böyle bir dünya yok" dedi.

Çercioğlu: Hayatımı bu işe adayacağım

Başbakanlığın genelgesi olduğunu da hatırlatan Çerçioğlu, "Genelgede 'Şehit ailesi ve gaziler benim öz kardeşim yerindedir. Kamu kurumlarında gazi kartını gösterdiğinde o kurumun personeli gibi işlem görür' deniyor. Peki kamu kurumlarına bizim girişimiz serbestse askeri tesisler kamu kurumu değil mi? Eğer askeri tesisler kamu kurumuysa genelge neden uygulanmıyor? Bizler bu rezillik düzelinceye kadar elimizden geleni yapacağız. Ben hayatımı bu işe vakfedeceğim" diye konuştu.

Her tesisi kullanamıyoruz

1998 yılında Kaçakçılıkla Mücadele ederken yaralanan Jandarma Er Oğuz Sanyapıcı yüzde 80 engelli olarak hayatına devam ediyor. Son bir aylık süreçte er ve rütbeli ayrımlarının oldukça sık yaşandığını dile getiren Sanyapıcı, "Bir er şehidin annesi orduevinin kapısından girip bir bardak su bile içemiyor. Rütbeli bir şehidin yakını olsa her türlü imkandan faydalanabiliyor bize gelince kesinlikle alınmıyor. Sebebini çözebilmiş değiliz. Bu konuda Genel Kurmaylığa'da yazımızı yazdık. Herkes mevzuata uygun olmadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık döneminde bir genelge yayınlamıştı. O genelgede 'Tüm şehit yakınları ve gaziler kamu kurumlarının tamamında o kamu kurumunun personeliymiş gibi hizmet alır ve ücretlendirmeyi böyle öder' deniyor. Askeriye kendini ne gerekçeyle bu genelgenin dışında tutuyor bilemiyoruz. 2-3 hafta önce arkadaşlarımız Özdere Havacılar Eğitim Kampı sosyal tesislerine giriş yapmak istediğinde alınmadı. Biz hepimiz zaten engelli insanlarız ve orada gazilere özel alanlar mevcut. Erişimi kolay rahatlıkla kullanabiliyoruz. Her tesisi kullanabilecek yapıya sahip değiliz" ifadelerine yer verdi.