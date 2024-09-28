Bugün Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de yer alan boş bir arazide gerçekleşen trajik olayda, İbrahim Ç.'nin (29) cesedi bulundu. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde dışarı çıktıklarında İbrahim Ç.'yi hareketsiz halde yatarken fark etti.

Olayın Detayları:

Mahalle halkı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İbrahim Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelerde, İbrahim Ç.'nin ölümünün uyuşturucu ile ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Ancak, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade ediliyor.