Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bulunan bir apart otelde meydana gelen yangın, çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın anı ve müdahale

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi Botanikçi Ali Sokak üzerindeki apart otelde gerçekleşti. Yangının çıktığı anı gören vatandaşlar, alevlerin yükseldiğini fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Maddi hasar ve yangın nedeni

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak olay sonucunda apart otelde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir çalışma yaparak yangının nedenine dair bilgi toplamaya devam ediyor.