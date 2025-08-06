Temel gıda ürünlerinden sonra zam rüzgarı şimdi de gazlı içecek raflarını vurdu. 6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Pepsi grubuna yapılan yeni zamlar, özellikle yaz aylarında gazlı içecek tüketimi artan vatandaşları doğrudan etkiledi. En çok tercih edilen ürünlerden 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL’ye çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Pepsi grubundaki yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre;

2,5 litrelik Pepsi: 65 TL

1,5 litrelik Pepsi: 55 TL

1 litrelik Pepsi: 50 TL (önceki fiyat: 43 TL)

Zamların temel nedeni olarak artan üretim ve lojistik maliyetleri gösterildi. Fiyat artışları yalnızca zincir marketlerde değil, mahalle bakkalları ve tekel bayilerinde de geçerli olacak.