Rus enerji devi Gazprom, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarıyla ilgili alarm verici bir açıklama yaptı. Şirket, fiyatların daha da artabileceğini ve mevcut yükseliş eğiliminin devam edeceğini belirtti. Özellikle Ukrayna ile yaşanan çatışmaların, global doğalgaz piyasasında önemli etkiler yarattığı vurgulandı.

Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından doğalgaz ve LNG fiyatlarının artabileceğini duyurdu. Kupriyanov, özellikle Suca şehrindeki ölçüm istasyonundan gelen verilerin, fiyatların değişkenlik gösterebileceğine işaret etti. Şirket yetkilileri, yaz mevsiminde olmamıza rağmen fiyatlarda önemli artışların yaşanabileceğini belirtti.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Ukrayna birliklerinin önemli bir doğalgaz geçiş noktası olan Sudzha’yı ele geçirdiği haberinin ardından zirveye çıktı. Avrupa’nın gösterge doğalgaz kontratı, cuma günü yüzde 5,7'lik bir artışla megavat saat başına 38,78 eurodan işlem gördü. Bu, Haziran ayı başındaki rekor seviyeleri tazeledi.

Yükseliş sürecek

Enerji analistleri, doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve bu durumun piyasada daha geniş etkiler yaratabileceğini öngörüyor. Gazprom'un açıklamaları, doğalgaz ve LNG fiyatlarındaki artışların global enerji piyasasında belirsizlikler yaratabileceğine işaret ediyor.

Doğalgaz fiyatlarındaki bu artışlar, enerji krizinin derinleşmesine ve tüketiciler üzerinde ek mali yükler oluşturmasına neden olabilir. Özellikle Avrupa’da enerji maliyetlerinin yüksekliği, bölgesel ekonomik etkileri artırabilir. Küresel enerji piyasasındaki bu dalgalanmalar, ülkelerin enerji politikalarını ve tüketici fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.