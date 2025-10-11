ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail ve Mısır’ı kapsayan Ortadoğu turuna çıkacak. Mısır’da yapılacak zirveye Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

Trump’tan yeni Orta Doğu hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu’ya yönelik yeni bir diplomatik girişim başlatacağını duyurdu. Trump, pazartesi günü İsrail’e gideceğini ve İsrail Parlamentosu’nda konuşma yaptıktan sonra Mısır’da düzenlenecek liderler zirvesine katılacağını açıkladı.

Trump, “Ortadoğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak” diyerek zirvenin çok uluslu bir buluşma olacağını belirtti.

Zirvenin ana gündemi Gazze’de ateşkes

ABD Başkanı, Gazze’de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varıldığını ve sürecin devam etmesini beklediğini söyledi. “Herkes savaştan yoruldu” diyen Trump, ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm bölge ve dünya barışı için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, rehinelerin pazartesi günü teslim edileceğini açıklayarak sürecin somut şekilde ilerlediğini ifade etti.

Gazze’nin yeniden inşa sürecine değinen Trump, isim vermeden bazı ülkelerin bu sürece destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

11 ülke zirvede yer alacak

ABD basınında yer alan Axios haberine göre, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan zirveye şu ülkelerin liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor:

Türkiye

Almanya

Fransa

İngiltere

İtalya

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri

Ürdün

Suudi Arabistan İsrail’in alıkoyduğu Türkler özel uçakla Türkiye’ye getiriliyor İçeriği Görüntüle

Pakistan

Endonezya

Zirvede ana gündem maddesinin Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman planı olması bekleniyor.