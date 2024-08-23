Gazze Şeridi'nde abluka ve savaşın etkisiyle tıbbi malzeme sıkıntısının en ağır şekilde hissedildiği yerlerden biri olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Hastanenin sözcüsü Muhammed Sakr, düzenlediği basın toplantısında, yaşanan kıtlığın sağlık hizmetlerini felç ettiğini ve özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde ölümcül bir etki yarattığını vurguladı.

Ameliyathaneler durma noktasında

Nasır Hastanesi'ndeki tıbbi malzeme yetersizliği, en temel sağlık hizmetlerinin bile sunulmasını imkansız hale getirdi. Sakr, "Ameliyathane ünitemiz, hayati öneme sahip cerrahi eldivenler, önlükler ve gazlı bezler gibi temel malzemelerin tükenmesi nedeniyle neredeyse tamamen durdu" dedi. Bu kritik eksiklikler nedeniyle sağlık çalışanlarının, acil müdahaleleri bile gerçekleştirecek ekipmana sahip olmadığını belirten Sakr, "Hastanede not alacak kağıt bile bulmakta zorlanıyoruz" diye ekledi.

"Kadın ve çocukları kurtarmaya odaklanmak zorundayız"

Sağlık çalışanlarının bu malzeme kıtlığı altında nasıl mücadele ettiklerini anlatan Sakr, "Tıbbi malzeme eksikliği, bizi Filistin ırkını koruma görevine odaklanmaya zorluyor. Bu nedenle, acil servisteki önceliğimiz kadınlar ve çocuklar oldu" diye konuştu. Sakr, "Cerrahi önlük, gazlı bez, termometre gibi malzemelerin Gazze'ye girişi hangi güvenlik tehdidini oluşturuyor ki bu kadar hayati ürünler bile engelleniyor?" diyerek uluslararası topluma seslendi.

Dünyaya acil yardım çağrısı

Sakr, dünya üzerindeki özgür insanlara ve uluslararası kurumlara, Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmesi için acil eyleme geçmeleri çağrısında bulundu.