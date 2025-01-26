Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu, AK Parti ve bazı muhalefet partilerinin Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan trajik yangınla ilgili sundukları Meclis Araştırma önergelerini görüşecek. Eğer önergeler kabul edilirse, yangının sebeplerini araştırmak ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri belirlemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Meclis gündeminde neler var?

TBMM Genel Kurulu, yalnızca Kartalkaya'daki yangın önergeleriyle değil, aynı zamanda diğer önemli yasalarla ilgili çalışmalarına da devam edecek. İlk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürecek. Ayrıca, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de gündemde olacak. Bu teklifle, en düşük emekli maaşı Ocak 2025 itibariyle 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, işverene aylık 1000 TL asgari ücret desteği sağlanacak. Enerji alanında ise EÜAŞ, TETAŞ tarafından yürütülen enerji alış ve satış anlaşmalarını devralarak enerji mübadele ve ithalat-ihracat işlemlerini yürütecek.

Komisyonlar gündemi yoğun

İhtisas ve araştırma komisyonları da önemli toplantılar düzenleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda "Dijital platformlarda çocuklara yönelik tehlikeler" konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ise Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacak. Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

TBMM'deki siyasi partilerin grup toplantıları da hafta boyunca yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.