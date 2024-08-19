İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yoğun saldırı ları, bölgedeki gazeteci ler için ölümcül sonuçlar doğuruyor. Son olarak, gazeteci İbrahim Mervan Muharib 'in hayatını kaybetmesiyle birlikte, saldırılarda yaşamını yitiren gazeteci sayısı 169'a ulaştı.

Muharib, Han Yunus'ta görev başındayken vuruldu

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna ait kara birliklerini takip ederken hedef alınan Muharib, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Muharib'in ölümü, Filistinli gazetecilerin İsrail'in saldırıları sırasında karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze hükümetinden İsrail'e tepki

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun özellikle gazetecileri hedef alarak, bölgedeki gerçeklerin dünya kamuoyuna ulaşmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi. Açıklamada, Filistinli gazetecilerin öldürülmesinden doğrudan İsrail ordusunun sorumlu olduğu vurgulandı ve uluslararası topluma İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulama çağrısı yapıldı.

Uluslararası topluma çağrı

Gazze hükümeti, uluslararası medya kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine seslenerek, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını durdurması ve bu saldırılardan sorumlu olanların uluslararası mahkemelerde yargılanması için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 90 binden fazla kişi ise yaralandı.