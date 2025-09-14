İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda sivil yerleşim alanları, yardım bekleyenler, okullar ve çok katlı binalar hedef alındı.

Gazze kentinin kuzeyinde yapılan saldırılarda çok sayıda bina ve konut vuruldu. Es-Sina Caddesi’ndeki bombardmanda 4 kişi öldü. UNRWA’ya ait üç okul ve gıda dağıtım merkezi yakınındaki apartmanlar hedef alınırken, binlerce kişi yerinden edildi.

El-Cela ve Tel el-Heva mahallelerinde çok katlı binaların hedef alındığı saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Orta kesimde saldırılar devam ediyor

Deyr el-Belah ve Netzarim ekseninde, yardım bekleyenlerin toplandığı alanlara yapılan saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Topçu ve askeri araçlardan rastgele ateş açıldığı bildirildi.

Güney Gazze’de siviller hedef alındı

Han Yunus ve Refah kentlerine yapılan saldırılarda en az 5 Filistinli öldü, 14 kişi yaralandı. İsrail askerleri, sivillerin toplandığı alanları bombaladı ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusunun uyarıları doğrultusunda Gazze’nin kuzey ve batı bölgelerinde yaşayan birçok kişi, Reşid Caddesi üzerinden güney kesimlere yönlendirildi. Görgü tanıkları, gece saatlerinde kuzeybatıda yoğun bombardıman yaşandığını aktardı.