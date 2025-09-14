İtalya Serie A’nın 3. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu’nda oynanan derbide Inter’i 4-3 mağlup etti. Juventus’ta Kenan Yıldız 1 gol ve 1 asistle etkili olurken, Inter’de Hakan Çalhanoğlu iki gol kaydetti.
Juventus derbiyi önde kapattı
Maçın 14. dakikasında Lloyd Kelly ile öne geçen Juventus, Hakan Çalhanoğlu’nun 30. dakikadaki golüyle eşitliği gördü. İlk yarının son dakikasında Kenan Yıldız’ın golüyle Juventus, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıda Hakan, 65. dakikada skoru 2-2’ye getirdi. Inter, 76. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti.
Kenan Yıldız’tan kritik asist
Juventus, 82. dakikada Khephren Thuram’ın golüyle eşitliği sağladı. Golde asisti yapan isim Kenan Yıldız oldu. Ev sahibi ekip, 90+1’de Vasilije Adzic’in golüyle maçı 4-3 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Juventus 9 puana yükseldi. Inter ise 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Juventus, Hellas Verona’ya konuk olacak; Inter sahasında Sassuolo’yu ağırlayacak.