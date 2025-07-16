Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus’taki ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım (GHF) dağıtım merkezlerinden birinde yiyecek almaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz atılması sonucu yaşanan izdiham nedeniyle 15’i boğularak olmak üzere en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD ve İsrail destekli GHF’nin Gazze’nin Han Yunus kentindeki dağıtım noktasında en az 21 kişinin ölmesinin ardından GHF, ölümlere nedenolan izdihamın Hamas bağlantılı unsurlar tarafından kışkırtıldığını öne sürdü.

Ancak Gazze’nin Hamas yönetimindeki Hükümet Medya Ofisi bu iddiayı reddederek GHF’yi bir suçu “örtbas etmeye” çalışmakla suçladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, “İlk kez yardım dağıtım merkezlerinde vatandaşların yoğun izdihamı ve boğulma sonucu ölümler kaydedildi” denildi. Bakanlık İsrail ordusunu ve ABD’yi “aç insanlara karşı sistematik biçimde kasıtlı katliamlar yapmakla” suçladı. Han Yunus’taki Nasser Hastanesi de yardım noktasındaki izdiham ve göz yaşartıcı gaz solunması nedeniyle boğularak ölen 21 kişinin cansız bedenini teslim aldığını bildirdi.

GHF’nin Mayıs sonlarında BM’ye bağlı UNRWA yerine insani yardım dağıtımı faaliyetine başlamasından bu yana Filistinlilerin yardım almak isterken öldüğüne dair neredeyse her gün yeni haberler geliyor. Tanıklar ve bölgesel kaynaklar ölenlerin çoğunun İsrail güçlerince vurulduğunu söylüyor.

BM İnsan Hakları Ofisi, dün yaptığı açıklamada, son altı haftada Gazze’nin güney ve orta kesimlerindeki GHF’ye ait dört merkezin yakınlarında 674 ölüm kayda geçirdiğini açıkladı. Ayrıca BM ve diğer yardım konvoylarının güzergâhlarında 201 ölüm daha kaydedildiğini ekledi. GHF yardım merkezleri BM tarafından “ölüm tuzakları” olarak tanımlanıyor.