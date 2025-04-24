Gediz Elektrik, Manisa’nın 5 ilçesinde 25 Nisan’da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti en çok Şehzadeler’de hissedilecek.
Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2025 Cuma günü Manisa'nın Kula, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Şehzadeler ilçesinde birçok mahalle bu kesintiden etkilenecek.
25 Nisan Cuma günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve saat aralıkları
Kula'da elektrik kesintisi
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Mahalle: Şehitlioğlu (Patika)
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Saat: 09:00 – 11:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Şehzadeler'de elektrik kesintisi
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Mahalleler:
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Sancaklıçeşmebaşı
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Sancaklıkayadibi
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Aşağıçobanisa
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Yukarıçobanisa
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Turgut Özal (Hasırcı)
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Ayvacık
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Saat: 09:00 – 11:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Diğer Kesinti (Şehzadeler):
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Mahalle: Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa
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Saat: 09:00 – 13:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Akhisar'da elektrik kesintisi
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Mahalleler: Atatürk, Ragıp Bey
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Saat: 09:00 – 12:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Salihli'de elektrik kesintisi
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Mahalle: Yılmaz (43. Sokak, Mercan Sokak, Akasya Sk.)
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Saat: 13:00 – 16:00
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Mahalle: Yılmaz (Hürriyet Cd., Ali Şahin Sk., Altay Sk. vb.)
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Saat: 10:00 – 16:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Alaşehir'de elektrik kesintisi
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Mahalleler: Örnekköy, Gürsu, Çağlayan
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Saat: 09:00 – 13:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Diğer Kesinti (Alaşehir):
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Mahalle: Piyadeler, Çağlayan
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Saat: 00:30 – 05:30
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Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesintiden Etkilenecek Vatandaşlara Uyarı
Kesintiler süresince vatandaşların planlama yapması, elektrikli cihazlarını önceden kapatması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması öneriliyor. Kesinti süresi ve etkilenen bölgelerle ilgili güncel bilgilere GDZ Elektrik resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.