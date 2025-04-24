Gediz Elektrik, Manisa’nın 5 ilçesinde 25 Nisan’da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti en çok Şehzadeler’de hissedilecek.

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2025 Cuma günü Manisa'nın Kula, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Şehzadeler ilçesinde birçok mahalle bu kesintiden etkilenecek.

25 Nisan Cuma günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve saat aralıkları

Kula'da elektrik kesintisi

Mahalle: Şehitlioğlu (Patika)

Saat: 09:00 – 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Şehzadeler'de elektrik kesintisi

Mahalleler: Manisa'da minik başkanlardan talimat: Parklar artsın, dondurma dağıtılsın! Sancaklıçeşmebaşı Sancaklıkayadibi Aşağıçobanisa Yukarıçobanisa Turgut Özal (Hasırcı) Ayvacık

Saat: 09:00 – 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Diğer Kesinti (Şehzadeler): Mahalle: Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa Saat: 09:00 – 13:00 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları



Akhisar'da elektrik kesintisi

Mahalleler: Atatürk, Ragıp Bey

Saat: 09:00 – 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Salihli'de elektrik kesintisi

Mahalle: Yılmaz (43. Sokak, Mercan Sokak, Akasya Sk.)

Saat: 13:00 – 16:00

Mahalle: Yılmaz (Hürriyet Cd., Ali Şahin Sk., Altay Sk. vb.)

Saat: 10:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Alaşehir'de elektrik kesintisi

Mahalleler: Örnekköy, Gürsu, Çağlayan

Saat: 09:00 – 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Diğer Kesinti (Alaşehir): Mahalle: Piyadeler, Çağlayan Saat: 00:30 – 05:30 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları



Kesintiden Etkilenecek Vatandaşlara Uyarı

Kesintiler süresince vatandaşların planlama yapması, elektrikli cihazlarını önceden kapatması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması öneriliyor. Kesinti süresi ve etkilenen bölgelerle ilgili güncel bilgilere GDZ Elektrik resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.