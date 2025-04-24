Şehir kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir tatil hayal edenler için Balıkesir’in Erdek ilçesinde saklı bir güzellik var: Küçükova Koyu. "Balıkesir’in Maldivleri" olarak anılan bu koy, sessizliği ve el değmemiş doğasıyla kampçıların ve doğa severlerin yeni gözdesi.

Tesis Yok, Gürültü Yok: Doğanın Kalbinde Kamp

Erdek’in İlhanköy sınırları içinde yer alan Küçükova Koyu, tesisleşmenin ulaşmadığı nadir noktalardan biri. Hiçbir yapının bulunmadığı bu alanda, yalnızca doğanın sesi eşliğinde kamp yapabilir, denize sıfır bir çadır kurarak eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Hafta içi günlerinde oldukça sakin olan koy, hafta sonları ise doğa kaçamağı yapmak isteyenlerle biraz daha hareketleniyor.

Temiz Deniz, Kartpostal Gibi Manzara

Küçükova Koyu’nun berrak denizi ve yemyeşil çevresi, kampçılar için sadece bir konaklama noktası değil, aynı zamanda bir deneyim sunuyor. Denize sıfır kamp kurarak güne deniz sesiyle başlayabilir, gün içinde doğa yürüyüşlerine çıkabilir, akşam ise kamp ateşi eşliğinde gökyüzünü izleyebilirsiniz.

Nasıl Gidilir?

İzmir’den özel araçla yaklaşık 3,5 saatte ulaşılabilen Küçükova Koyu’na, Erdek üzerinden Ocaklar, Narlı ve İlhanköy güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.

📍 Not: Yolun son bölümü bozuk olduğu için 4x4 araç kullanmak öneriliyor. Arazi aracı olmayanlar, araçlarını yukarıda park edip koya yürüyerek inebilir.

Hazırlıklı Gitmek Şart

Küçükova Koyu’nda:

Elektrik, su, duş ve tuvalet yok.

Ateş yakmak yasak.

En yakın market veya tesis birkaç kilometre uzaklıkta.

Bu nedenle kampçıların tüm ihtiyaçlarını yanlarında getirmeleri gerekiyor. Doğayı korumak ve çevre temizliğine dikkat etmek ise bölgenin doğal güzelliğinin sürdürülmesi açısından kritik önemde.

Yakınlarda Nereler Gezilir?

Kapıdağ Yarımadası: Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için birebir. Kahvaltısıyla ünlendi: Güvercinada’da Ege’ye yakışır günübirlik kaçamak

Erdek Merkez: Deniz ürünleri ve sahil kasabası atmosferi.

Antik Kentler: Tarih meraklıları için çevrede keşfedilmeyi bekleyen birçok antik kalıntı mevcut.

Şehir Gürültüsünden Uzak, Doğaya Yakın

Küçükova Koyu, doğayla baş başa kalmak isteyen herkes için eşsiz bir kamp deneyimi sunuyor. Sessizliği, doğallığı ve tertemiz deniziyle bu koy, yaz aylarında kalabalıklardan uzak bir tatil arayanlara huzur dolu bir alternatif olabilir.