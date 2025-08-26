Denizli’nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda gebe bir köpek, tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen polis, yaptığı incelemeler sonucu saldırıyı A.P. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı köpek tedavi altına alındı

Tüfekle vurularak yaralanan gebe köpek, olay yerinden alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

