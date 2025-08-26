İzmir’in Seferihisar ilçesinde Seferihisar Barajı mevkiinde bugün saat 12.25’te yeni bir orman yangını başladı. Yangına, çok sayıda personel ve araç ile müdahale sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yangına 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz ve 2 iş makinesi ile toplam 182 personel yönlendirildi. İlk müdahale yangının çıkışından yaklaşık 10 dakika sonra saat 12.35’te yapıldı.

Bölge, 1,5 ay önce yaşanan büyük yangında ciddi tahribata uğramış ve yaklaşık 26 bin hektarlık alan küle dönmüştü. Uzmanlar, o dönemde yaşanan yangını İzmir’in gördüğü en büyük orman yangını olarak nitelendirmişti.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Vatandaşlardan da yangın bölgesine yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.