Olay, Gebze Hacıhalil Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 13 yaşındaki Eyüp Efe Özuygur, iftarını yaptıktan sonra odasına geçti. Annesinin duyduğu gürültü üzerine odasını kontrol eden anne, oğlunun balkondan düştüğünü fark etti. Eyüp Efe Özuygur, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın detayları

Gebze Osman Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eyüp Efe Özuygur, tuttuğu oruç sonrası iftarını yaptıktan sonra odasına geçti. Bir süre sonra mutfakta bulaşık yıkayan annesi, odasından duyduğu gürültü üzerine oğlunun odasına koştu. Ancak Eyüp Efe Özuygur odada bulunamayınca, balkon tarafına bakarak oğlunu yerde yatarken gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüp Efe Özuygur’a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüp Efe Özuygur yaşamını yitirdi. Genç çocuğun cenazesi, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı ile Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.