Uşak'ın Yapağılar köyü yakınlarında yol kenarında ölü bulunan Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı, Konya'da gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Adem Ç. (37) Konya-Karaman karayolunda araçla seyir halindeyken yakalandı.

Cinayet nasıl ortaya çıktı?

Geçtiğimiz günlerde Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan bir şahıs bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, baş kısmına taşla vurulmuş olan şahsın öldüğü tespit edildi. Cesedin kimliği yapılan çalışmalar sonucunda Barış Dedeoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Adem Ç. Konya'da yakalandı

Jandarma ekipleri, Barış Dedeoğlu'nun katil zanlısı olan Adem Ç.'nin peşine düştü. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin Konya-Karaman karayolunda olduğu bilgisine ulaşıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı durdurdu ve Adem Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Neyin ne olduğunu herkes biliyor" diyerek açıklama yaptı.