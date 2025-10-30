Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında kalan son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, enkaz altında kalan Muhammed Emir Bilir, Hayrunnisa Nur Bilir, Levent Bilir ve Emine Bilir hayatını kaybederken, Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Valilik, arama kurtarma çalışmalarının 30 Ekim Perşembe günü saat 02.40 itibarıyla tamamlandığını, enkaz kaldırma çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.