Ünlü şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, annesine yönelik “Bu kadın ölsün” ifadelerini içeren WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti ancak “Annemi öldürmedim” dedi.

Güllü’nün ölümünde şok gelişme

Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün (Gülden Karaböcek) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeni bir boyut kazandı.

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “annesini öldürdü” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ve ses kayıtlarını Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

“Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün”

Aydın’ın savcılığa sunduğu belgelerde, Gülter’in annesi hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Mesajlarda, “Gebersin”, “Nolur beni annemden kurtar”, “Ölsün”, “Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” gibi cümlelerin yer aldığı öne sürüldü.

Şarkıcının ölümüyle ilgili “kaza değil, cinayet” iddiasında bulunan Aydın, “Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kayıtlarda itiraf var. ‘Tuğyan bana annesini öldürdüğünü söyledi’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kayıtları savcılığa teslim ettim”

Ferdi Aydın, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, elindeki tüm verileri dosyaya ekleyeceğini söyledi:

“İfademi verdim, şahitlerim de içeride. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostu Bircan Hanım’ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım’ın telefonundaki kayıtları zorla sildirmiş. Kadını korkutmuş. Elimizde mesajların yanı sıra ses kayıtları da var. Bu kayıtlarda Tuğyan’ın madde kullandığı, annesinin ölümünden bahsettiği iddia ediliyor. ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim’ dediği bile öne sürülüyor.”

“Mesajlar bana ait ama annemi öldürmedim”

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çağrısı üzerine ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter, WhatsApp mesajlarını kabul etti:

“Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum. Ancak bunları sadece annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim.”

Soruşturma kapsamında Gülter’in ifadesi alınırken, savcılığın dijital delilleri incelemeye aldığı öğrenildi.

Güllü’nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık, iddialar doğrultusunda ses kayıtları, mesaj dökümleri ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı.