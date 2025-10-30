Apple, kullanıcıların fiziksel pasaport taşımadan seyahat edebilmesini sağlayacak yeni bir özelliğini duyurdu. ABD pasaportlarının dijital versiyonları, artık Apple Wallet üzerinden güvenli bir şekilde saklanabilecek ve kullanılabilecek.

Apple Pay ve Wallet Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, dijital pasaport özelliğinin ilk etapta yalnızca ABD vatandaşlarına sunulacağını açıkladı. Kullanıcılar, iPhone’larında sakladıkları pasaportları havayolu işlemlerinde, web sitelerinde, mobil uygulamalarda ve mağazalarda kimlik veya yaş doğrulama amacıyla kullanabilecek.

Kimlik doğrulamada güvenlik ön planda

Apple, dijital pasaportların ABD’nin REAL ID standartlarına uygun olarak geliştirildiğini ve kullanıcı verilerinin güvenliğinin en üst düzeyde korunduğunu belirtti. Böylece kullanıcılar, pasaportlarını fiziksel olarak yanlarında taşımak zorunda kalmadan resmi işlemleri tamamlayabilecek.

Yeni özellik, iOS 26 ile birlikte iPhone 11 ve üzeri modellerde aktif olacak. Kullanıcılar, Apple Wallet üzerinden pasaportlarını ekleyerek, kimlik doğrulama sürecini dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Küresel planlar ve gelecekteki kullanım

Apple, şimdilik dijital pasaport sisteminin sadece ABD pasaportları için geçerli olduğunu açıkladı. Ancak şirket, ilerleyen dönemde diğer ülkelerle işbirliği yaparak sistemi küresel ölçekte yaygınlaştırmayı planlıyor. Bu sayede iPhone kullanıcıları, fiziksel belgeler yerine dijital kimliklerini tek bir cüzdanda yönetebilecek.

Dijitalleşen kimlik sistemi

Apple’ın bu adımı, kimlik doğrulama süreçlerini tamamen dijitalleştirme ve seyahati kolaylaştırma yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar artık, pasaportlarını kaybetme riskini azaltacak ve resmi işlemlerini yalnızca iPhone aracılığıyla güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.