İzmir’in farklı ilçelerinde yaşanan orman yangınları sonrası başlatılan kapsamlı ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları, doğanın yeniden canlanmasını sağladı. Karabağlar, Buca ve Yeni Foça bölgelerinde yüzlerce hektarlık alanlar, titiz bir çalışma sürecinin ardından tekrar ormana dönüştürülüyor.

2019 yılında Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi’nde çıkan büyük yangının ardından 6 milyon 650 bin fidan toprakla buluşturuldu. Beş yıl boyunca yapılan düzenli bakım çalışmaları sonucu, yangından zarar gören alan yeşil örtüsüne kavuştu.

2024’te Buca Orman İşletme Şefliği sınırlarında yaşanan yangında ise yaklaşık 570 hektarlık alan zarar gördü. Yangının hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 257 hektarda fidan dikimi, 104 hektarda ise doğal gençleştirme çalışmaları yapıldı. Kalan alanlarda da makineli arazi hazırlıkları tamamlanarak 2024 yılı sonunda bölgedeki yanan alanların tamamı yeniden ormanlaştırıldı. Yetkililer, ekosistemin eski haline dönmesi için izleme ve bakım faaliyetlerinin süreceğini açıkladı.

Ekim 2024’te Yeni Foça mevkiinde meydana gelen orman yangınında zarar gören 234 hektarlık alanda ise temizlik ve toprak işleme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, 2025 sonbaharında bölgeye fidan dikimi yapılacağını ve alanın tekrar yeşilleneceğini duyurdu.

“Yeşil Vatan” anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, İzmir’de doğanın kendini yenilemesini sağlarken, çevre bilincinin de toplumda artmasına katkı sağlıyor. Yanan alanların ağaçlandırılması, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir doğal yaşamın devamı için büyük önem taşıyor. İzmir, emekle ve sabırla doğasını yeniden kucaklıyor.