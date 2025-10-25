ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım kararı almasının ardından küresel petrol fiyatları sert şekilde yükselirken, bu artış Türkiye’de pompa fiyatlarına da yansıdı.

Petrolün varil fiyatı kısa sürede 61 dolardan 65 dolar seviyesine tırmandı. Döviz kurundaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış da zam oranlarını tetikledi. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin fiyatına 3 lira 04 kuruşluk dev zam geldi. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor.

Araç sahipleri sabah saatlerinde istasyonlara yönelirken, yeni fiyatlar ülke genelinde güncellendi. İşte Bursa ve diğer büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

BURSA

• Benzin: 53,14 TL/LT

• Motorin: 56,30 TL/LT

• LPG: 27,60 TL/LT

İSTANBUL (Anadolu Yakası)

• Benzin: 52,18 TL/LT

• Motorin: 55,31 TL/LT

• LPG: 27,08 TL/LT

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

• Benzin: 52,34 TL/LT

• Motorin: 55,44 TL/LT

• LPG: 27,71 TL/LT

ANKARA

• Benzin: 53,17 TL/LT

• Motorin: 56,46 TL/LT

• LPG: 27,60 TL/LT

İZMİR

• Benzin: 53,52 TL/LT

• Motorin: 56,77 TL/LT

• LPG: 27,53 TL/LT

Yetkililer, küresel enerji piyasasındaki dalgalanmanın ve döviz hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de fiyatları etkilemeye devam edebileceğini belirtiyor. Sürücüler ise yeni zamların ardından maliyet yükünün giderek arttığından yakınıyor.