Meslektaşlarının ve sevenlerinin “usta gazeteci” olarak andığı Çetiner, özellikle spor muhabirliği ve yorumculuk alanında bıraktığı izlerle hatırlanıyor. Mesleğe adadığı onlarca yıl boyunca tarafsız, ilkeli ve samimi duruşuyla tanınan Çetiner, Türk spor basınına sayısız genç gazeteci kazandırmıştı.

Spor basınının değerli isminin kaybı, hem meslektaşlarını hem de spor dünyasını yasa boğdu.

Kuruluşumuzun da üyesi olan Faik Çetiner’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.