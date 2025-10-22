21 Aralık itibarıyla günler uzamaya başlayacak ve geceler kısalmaya başlayacak. Bu tarih, kış gündönümü ile doğru orantılı olarak gündüz sürelerinin artmaya başladığı tarih olarak biliniyor.

Günlerin uzamasının nedeni nedir?

Günlerin uzamaya başlaması, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşmesi ile ilişkilidir. Bu tarihten itibaren güneş ışınları daha uzun süre Dünya’nın belirli bölgelerini aydınlatır ve gündüz süresi artar. Bu doğal döngü, kış gündönümünde başlar ve yaz gündönümüne kadar devam eder.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor?

21 Aralık, kış gündönümü tarihidir. Bu tarihten sonra:

Gündüzler yavaş yavaş uzamaya başlar

Geceler kısalmaya başlar

Bu süreç 21 Haziran’a kadar devam eder

Vatandaşlar, bu tarihten itibaren gün ışığından daha uzun süre faydalanabilir.

Günlerin uzaması ne kadar sürer?

Günler 21 Aralık’tan itibaren uzamaya başlar. Süreç yavaş ve kademeli gerçekleşir. 21 Haziran yaz gündönümünde günler en uzun haline ulaşır