Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın son tebliği ile kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025’te başlayacak. Zorunluluk şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor, binek araçlar için mecburiyet bulunmuyor.

Kış lastiği uygulaması neden erkene alındı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mevsim normallerinde görülen ani değişimler ve olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek zorunlu kış lastiği uygulamasını 15 Kasım 2025’te başlatma kararı aldı. Önceki yıllarda uygulama 1 Aralık’ta başlıyordu. Karar ile yollarda can ve mal güvenliği artırılması hedefleniyor.

Zorunlu kış lastiği kimleri kapsıyor?

Yeni düzenlemeye göre kış lastiği takma zorunluluğu sadece ticari araçlar için geçerli:

Otobüs ve minibüsler

Kamyon ve çekiciler

Tankerler Yerel yönetimden eğitime destek vurgusu İçeriği Görüntüle

Hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.)

Binek otomobiller için zorunlu kış lastiği uygulaması bulunmuyor.

Uygulamanın süresi uzatıldı

2025 itibarıyla kış lastiği mecburiyeti 5 ay sürecek. Daha önceki yıllarda bu süre 4 ay ile sınırlıydı. Uygulamanın uzatılması, sürücüler ve taşımacılık sektöründe güvenliği artırmayı amaçlıyor.