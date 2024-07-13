Bu hafta yatırımcılara en çok kazandıran araçlar belli oldu. Hem borsa, hem altın hem de dövizde artış görüldü. En yüksek getiri yüzde 2,2 ile altında gerçekleşti, bunu borsa, Euro ve dolar takip etti.

Borsa İstanbul'da haftalık artış

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 10.708,98 ve en yüksek 11.113,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 değer kazanarak 11.064,85 puandan tamamladı.

Altın fiyatlarında yükseliş

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 artışla 2 bin 559 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,12 yükselerek 16 bin 740 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 114 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 4 bin 201 liraya yükseldi.

Döviz kurları yükseldi

Bu hafta ABD doları yüzde 1,09 değer kazanarak 33,0750 liraya, Euro ise yüzde 1,83 artışla 36,0410 liraya yükseldi. Dövizdeki bu yükseliş, yatırımcılar için önemli getiriler sağladı.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları

Yatırım fonları ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,95 ile "Hisse Senedi" fonları ve "Fon Sepeti" fonları oldu.