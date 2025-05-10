Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, yatırımcıların gözü hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelere çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıklarken, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere ile ticaret anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Nisan enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 3 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 seviyesinde gerçekleşti.

TL'nin reel değeri altı ayın dibinde

TÜİK'in açıkladığı reel efektif döviz kuru verilerine göre Türk Lirası'nın reel değeri nisan ayında 72,12'ye gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişme, kur baskılarının devam ettiğine işaret etti.

Fed faizleri sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit tuttu. Fed yetkilileri, yüksek işsizlik oranları ve enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek temkinli duruşlarını sürdürdü.

Trump'tan İngiltere ile ticaret açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile gümrük tarifeleri konusunda uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Trump, "Çığır açan bir anlaşma yaptık" ifadelerini kullanarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

ABD'li bankadan Türkiye'ye uyarı

Bank of America, Türkiye ekonomisine dair yayımladığı değerlendirmede, faizlerin mevcut seviyelerde uzun süre kalmasının ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve sert iniş riskini artırabileceğini belirtti.