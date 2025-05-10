İzmir Karşıyaka’da trafikte yaşanan tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüştü. O anlar araç kamerası ve cep telefonuyla kaydedildi.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü E.M. (22), tartıştığı kişilere döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı. Olay anı araç kamerası ve cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Trafikte tartışma büyüdü, döner bıçağı çıktı
Olay, 9 Mayıs Perşembe günü saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü E.M., seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.M., aracında kılıf içerisinde bulunan döner bıçağını çıkartarak motosiklet sürücüsüne doğru yürüdü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, motosiklet sürücüsü bölgeden uzaklaştı.
O anlar kameralara yansıdı
Olay anı, hem çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla hem de başka bir otomobilin araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, E.M.’nin döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi net bir şekilde görülüyor.
Polis Kısa Sürede Müdahale Etti
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası şüpheli E.M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “silahla tehdit” ve “trafikte genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçlarından işlem başlatıldı.