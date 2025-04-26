Küresel piyasalarda büyüme tahminleri, yurt içinde ise TCMB verileri, deprem gelişmeleri ve Bakan Şimşek’in ABD temasları haftaya damga vurdu.

Küresel piyasalarda büyüme beklentileri ve ekonomi verileri öne çıkarken, Türkiye’de hem ekonomik gelişmeler hem de doğa olayları gündemi belirledi. İşte 21-26 Nisan haftasında öne çıkan yedi önemli başlık.

S&P Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde sabit tuttu. Kuruluş, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 59,3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı sektörel enflasyon beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25,6’ya yükselirken, hanehalkı beklentisi yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık bazda iyileşmenin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, ABD'de yoğun temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde küresel ekonomik görünüm ve Türkiye ekonomisinin reform süreci ele alındı.

İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Marmara Bölgesi genelinde güçlü şekilde hissedilirken, ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Revize edilen tahmin, Türkiye ekonomisine yönelik orta vadeli beklentilerin güçlendiğini gösterdi.

IMF'den ABD Ekonomisi için resesyon uyarısı

IMF Ekonomi Danışmanı Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için doğrudan bir resesyon beklentileri olmadığını belirtirken, risklerin artmaya başladığı uyarısında bulundu.

IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme beklentisini yüzde 2,7'ye yükseltti

IMF, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2025 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7 olarak güncelledi. Kuruluş, küresel ekonomideki genel büyüme tahminlerini ise aşağı yönlü revize etti.