Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Lansmanı'na katıldı. "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Politikaları ve Davranış Değişikliği" panelinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök ile birlikte konuşan Başkan Denizli, sürdürülebilirliğin yalnızca teknik projelere indirgenemeyeceğini, kentlinin gündelik yaşamına temas ettiğinde kalıcı hâle gelebileceğini vurguladı.

Başkan Denizli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirliği yalnızca teknik terimlere indirgediğimizde, kentlinin hayatına değmeyen soyut bir alan yaratıyoruz. Asıl görevimiz, teknik çözümleri ortak değerlerin diliyle kentliye tercüme etmek. Bu yüzden Çeşme'de politikaları, davranış değişikliği hedefiyle günlük yaşama bağlıyoruz."

Çeşme Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalara da değinen Başkan Denizli, SECAP kapsamında karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik planlamalardan, Alaçatı Ot Festivali'nde plastik kullanımını sınırlayan uygulamalara, "Sakız Ağacım Çeşme" projesinden Temiz Çeşme Temiz Deniz girişimine kadar birçok örnek verdi.

Denizli, ayrıca ilçede kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Yeşil Yakalı Personel Ağı, ata tohumu üretim ve dağıtımı, atık mobilyaların değerlendirilmesi ve gençlere verilen çevre eğitimleri gibi çalışmaların da Çeşme'nin sürdürülebilirlik yol haritasında önemli yer tuttuğunu belirtti.

Konuşmasını "Önce çocuklardan gençlere, yetişkinlere kadar uzanabileceğimiz herkese, hayatın içinde her köşeye adapte edebileceğimiz ufak değişikliklerle başlamamız gerekiyor. Çünkü köklü değişiklikler istikrarlı ve özverili küçük adımlardan geçiyor." sözleriyle tamamlayan Başkan Denizli, Çeşme'de sürdürülebilirliği "yönetim politikası değil, kolektif yaşam kültürü" olarak inşa ettiklerinin altını çizdi.

Panelde, yerel yönetimlerin yanı sıra özel sektör ve iş dünyası temsilcileri de davranış değişikliği, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve depolama ile veri paylaşımı-şeffaflık başlıklarının kritik önemine dikkat çekti. İzmir'in "Misyon Şehri" niteliği ve bölgesel iş birlikleri, sürdürülebilir dönüşüm için ortak hareket çağrısıyla öne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen lansmanın, bölgedeki tüm belediyeler için ortak vizyonu pekiştiren önemli bir buluşma olduğu vurgulandı.