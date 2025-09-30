Genç ve yetenekli sanatçı Sena Şener, müzik kariyerindeki 10. yıl dönümünü İstanbul'un prestijli sahnesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda unutulmaz bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. 26 Ekim Pazar günü gerçekleşecek bu özel etkinlik, Sena Şener’in kariyer yolculuğunun en özel anlarını hayranlarıyla buluşturacak.

Sena Şener, Harbiye’de 10. yılını kutlayacak

Sena Şener, 10 yıllık müzik kariyerinde önemli bir yol kat etti ve kendine has sesiyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Şener, bu özel dönüm noktasını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceği görkemli konserle taçlandıracak. Şener, gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendirecek ve kariyerinin unutulmaz anlarını dinleyicileriyle paylaşacak.

Unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşanacak

Bu konser, sadece bir müzik performansından çok daha fazlasını vaat ediyor. Şener’in sahnesinde, kariyer yolculuğuna dair duygusal anlar da dinleyicilere aktarılacak. Gecenin en merak edilen detaylarından biri ise Sena Şener’in sahnesinde sürpriz konukların yer alacak olması. Müzik dünyasından dostları ve önemli isimlerle gerçekleştirilecek düetler, konseri unutulmaz kılacak.

Sena Şener'in 10. sanat yılı kutlaması 26 Ekim Pazar günü saat 21:00'de başlayacak. Etkinlik, İstanbul’un büyülü atmosferini yansıtan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Konser, sanatçının kariyerine dair özel anlar ve şarkılarla dolu unutulmaz bir gece vaat ediyor. Hayranlar, biletlerini hızla alarak bu eşsiz yolculuğa katılmaya davet ediliyor.