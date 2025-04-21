İzmirli Çocuklar Projelerde Doğrudan Söz Sahibi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu İzmir Çocuk Meclisi, kentte çocukları ilgilendiren projelerde doğrudan söz sahibi olmalarını sağlıyor. Meclis aracılığıyla fikirlerini yetkililere ileten çocuklar, geri bildirim alıyor ve bazı önerilerinin hayata geçtiğine tanık oluyor.

Çocuklar fikir üretiyor, karar alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları ilgilendiren hizmetlerde onların görüşlerini almak amacıyla İzmir Çocuk Meclisi’ni oluşturdu. Meclis içinde kurulan komisyonlar aracılığıyla çocuklar fikirlerini paylaşıyor. Alınan kararlar, Çocuk Dostu Kent Koordinasyon Komisyonu aracılığıyla belediyeye iletiliyor.

Geri bildirim süreci nasıl işliyor?

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, çocukların fikirlerinin arşivlendiğini ve ilgili birimlere iletildiğini belirtti. Çakal, "Daire başkanlıkları çocuklara doğrudan geri bildirimde bulunuyor. Böylece çocuklar kararlarıyla örtüşen hizmetlerle tanışıyor" dedi.

Çocuk fikirlerinden doğan projeler

Konak Metro Kütüphanesi, çocukların önerileriyle hayata geçirilen projeler arasında yer aldı. Ayrıca, okulda beslenme desteğine ilişkin geri bildirimlerde bulunan çocukların görüşleri, beslenme paketlerinin içeriğinde dikkate alındı.

Meclis üyelerinden görüşler

Meclis sözcülerinden 9 yaşındaki Nil Tarakçı da meclisin karar alma süreçleri ile ilgili “Burada fikirlerimizi öğretmenlerimize söylüyoruz ve onlar not alıyor. Bazı fikirlerimiz hayata geçiriliyor. Bunları duyduğumuzda mutlu oluyoruz. Beslenme paketlerinin içinde ne olması gerektiğini konuşmuştuk. Sonra bu paketleri öğrencilere dağıtmışlar. Onu duyduğumuzda çok mutlu oldum. İzmir’de çocuk olmak bence çok güzel bir şey. Meclisimiz var. Her ne kadar çocuklardan da oluşsa burası bir meclis. Herkes burada heyecanlanıyor. Toplantılarımız güzel geçiyor. İzmir’i çok seviyorum” sözlerine yer verdi.

“Sorunlarımız sorun olarak kalmıyor, çözüm bulunuyor”

Meclis üyesi 12 yaşındaki Zeynep Talay ise ilettikleri fikirler ile ilgili geri bildirimlerin kendilerini değerli hissettirdiğini belirterek “Hem çocukların hem şehrin hem doğanın belli başlı sorunları var. Bunları burada belirtiyoruz. Yapılabilir durumdaki fikirlerde geri bildirim alıyoruz. İzmir’de çocuk olmak çok güzel bir şey. Burada Çocuk Meclisi’nin olması güzel bir şey. Çünkü şehrimizdeki sorunları iletiyoruz. O konuda çalışmalar yapılıyor. Sorunlarımız sorun olarak kalmıyor, çözüm bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Bu ciddi bir iş”

Meclis üyesi 11 yaşındaki Bedirhan Bilal Aslan, İzmir’deki sorunlara çocuk gözünden bakıp fikirlerini aktardıklarını, bunların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirebildiğini vurgulayarak “Bu durum insanı mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. İşin hafif bir stresi de var. Bu ciddi bir iş çünkü burada bir tek kendimiz için karar vermiyoruz. Burada yaşayan başka bireyler de var. Onların da fikirleri önemli. İzmir’de çocuk olmak mutluluk hissiyatı veriyor” dedi.

Fikirleri ile örtüşen projeleri dinlediler

İzmir Çocuk Meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonu, nisan ayında toplantı yaptı. Komisyonun ürettiği fikirlerden biri de geri dönüşümle ilgili dijital oyunlar ve ambalaj atıklarının evlerde ayrılıştırılması ve geri dönüştürülmesiydi. Komisyon toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görevli personel, yaptıkları sunumlarla çocuklara fikir ve önerileriyle ilgili geri bildirimde bulundular. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu fikirlerle örtüşen projeleri aktarıldı. Çocuklar ayrıca VR gözlükleri kullanarak iklim krizinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri eğlenerek öğrendi.