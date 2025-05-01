Manisa'nın 10 ilçesinde 2 Mayıs'ta uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacak. Özellikle Soma, Salihli ve Turgutlu ilçeleri dikkat!
2 Mayıs 2025 Cuma günü Manisa'daki elektrik kesintisinde hangi ilçeler etkilenecek?
Gediz Elektrik, Manisa'nın 10 ilçesinde 2 Mayıs 2025 tarihinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Şirket, kesintilerin gerekçesi olarak planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarını gösterdi. Elektrik kesintileri bazı ilçelerde saatlerce sürecek.
2 Mayıs Cuma günü Manisa'da elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler ve saatler
Yunusemre / Manisa'da elektrik kesintisi
Tarih: 2 Mayıs 2025 Saat: 09:00 - 12:00 Neden: Şebeke Yenileme Bölgeler: Muradiye, Çetin Bahçe, Yağmur Evranos, Bayındır, Gümüş, Karadağ, Karataş, Kazım Karabekir, Manisa Cd., Evrenos, Turan, Ürgen, Öztürk vb.
Saat: 09:00 - 15:00 Bölgeler: Akgedik, Uzunburun, Karaali
Demirci / Manisa'da elektrik kesintisi
Saat: 09:00 - 12:00 Bölgeler: Camii Atik, İçhisar, Hacıtürbek, Hacıbaba, Yağmur, Şehreküstü
Turgutlu / Manisa'da elektrik kesintisi
Saat: 09:00 - 14:00 Bölgeler: Avşar
Saat: 09:00 - 15:00 Bölgeler: Kurtuluş, İstiklal, Altay, Turgutlar, Şehitler
Alaşehir / Manisa'da elektrik kesintisi
Saat: 09:00 - 13:00 Bölgeler: Ilgın, Killik, Sobran, Yeni Mahalle (Suma Fabrika Küme Evleri), Ilıca, Baklacı, Çakırcaali
Sarıgöl / Manisa'da elektrik kesintisi
Saat: 09:00 - 15:00 Bölgeler: Dindarlı, Gürebaşı
Şehzadeler / Manisa'da elektrik kesintisi
Saat: 10:00 - 16:00 Bölgeler: Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa
Soma / Manisa'da elektrik kesintisi
Saat: 09:00 - 12:00 Bölgeler: Hamidiye, Karamanlı Detaylar: Öncel Sk., Bezirgan Sk., Gülsemin Sk., Kemaliye Sk., Malazgirt, Dr. Sadık Ahmet Cd., Öğr. Fikri Şengün vb.
Planlı kesintilere dikkat
Gediz Elektrik yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları adına çalışma saatleri içerisinde önlem almaları gerektiğini belirtti. Kesintilerin yalnızca planlanan bölgelerde ve belirtilen saatlerde yapılacağı bildirildi.
Yunusemre'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Muradiye ( ÇETİN BAHÇE 93 62. Sk. 60. Sk. 208 204 201. Sk. YAĞMUR evranos BAYINDIR GÜMÜŞ KARADAĞ Karataş Sk. KAZIM KARABEKİR Manisa Cd. Sağlık Sk. SIHHIYE EVRENOS ÜRGEN ÖZTÜRK TURAN. ULU UYUMAZ Yakar Sk. )
Demirci'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Camii Atik ( İki Oluklu Sk. Çapraz Sk. Menderes Cd. Eski Cami 1. Sk. Ballıpınar Sk. )
İçhisar ( Yeni Cami Sk. SITMAPINAR Merdiven Çomaklı Sk. Kocapınar Sk. Yukarı Hisar Sk. )
Hacıtürbek ( HÜRRİYET Zane Sk. Dülgeroğlu Sk. Merdiven )
Hacıbaba ( Hisar Sk. Dübek Sokak Dübekönü Sk. Kütüphane Sk. )
Yağmur ( Dutlaraltı Sk. MENDERES )
Şehreküstü ( Emetli Bayırı Sk. )
Turgutlu'da elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Avşar ( avşar sk Avşar İzmir Uşak Yolu AVŞAR avşar )
Alaşehir'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Ilgın ( ılgın sk. ılgın sok. ILGIN SOK. Ilgın Köyü Yolu Ilgın Köyü İç Yolu ILGIN SOKAK )
Killik
Sobran
Yeni ( Ilıca ILICA İÇ YOLU suma fab. küme evleri SUMA FABRİKA KÜME EVLERİ SUMA FAB. suma fab.küme evleri )
Ilıca ( Denizli Salihli Yolu SARIGÖL YOLU ÜZERİ )
Baklacı
Çakırcaali ( Çakırcaali Köyü Yolu Çakırcaali Köyü İç Yolu cakırcali sok. cakıcali sok. )
Sarıgöl'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Dindarlı ( Denizli Salihli Yolu Dindarlı Köyü Yolu Patika GÜREBAŞI GÜREBAŞI SOK. )
Yunusemre'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Akgedik ( Akgedik Köyü Yolu AKGEDİK )
Uzunburun ( Uzunburun Köyü İç Yolu uzunburun Uzunburun Köyü Yolu )
Karaali
Şehzadeler'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Aşağıçobanisa ( Kuyu Alan Sk. cumhuriyet Akasya Sk. Ardıç Çk. Bahçeli Sk. Cevizli Çk. Ceyhan Sk. CUMHURİYET CAD Dutlu Sk. Elmalı Sk. Enginar Çk. Ergene Çk. Erguvan Çk. Fabrika Sk. Feslihan Sk. Filiz Sk. Fındık Sk. Gül Sk. Hisar Sk. Karanfil Sk. KARAOSMANOĞLU Kiraz Sk. Kızılcık Sk. Lale Sk. LEYLAK Manolya Sk. Menekşe Sk. Meriç Sk. Nergis Sk. Nilüfer Sk. Papatya Sk. Pınar Sk. Pırlanta Çk. Sakarya Sk. Selvili Çk. Spil Sk. Sümbül Sk. Toros Sk. Zambak Sk. Zambak Çk. Zeytinlik Çk. ÇAM Çınarlı Sk. Ülkü Sk. İnkilap Cd. )
Yukarıçobanisa ( YUKARIÇOBANİSA SOKAK )
Turgutlu'da elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kurtuluş ( ŞEHİTLER YOLU Çınarlı Meydanı Sk. Hatuniye Sk. ŞEHİT OĞUZ ERBAY )
İstiklal ( Gündüz Sk. CEVDET ÖKTEM )
Altay ( TINAZTEPE Sevinç Sk. Ateş Sk. Dilek Sk. DÖMEKE Fırat Sk. Mersin Sk. )
Turgutlar ( Şehit Samet Yılmaz Sk. KAPLAN TURGUTLAR YOLU )
Şehitler ( Poyraz Sk. Papatya Sk. Akyer Sk. ÇİFTÇİLER )
Soma'da elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Hamidiye ( Öncel Sk. Asya Sk. Bezirgan Sk. DEMİRCAN DR.SADIK AHMET Gülsemin Sk. Teğmen Faik Sk. VEFA Ziya Sk. ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN MÜMTAZ BAŞ )
Karamanlı ( Fulya Sk. Hacıhalil Bey Sk. Kemaliye Sk. MALAZGİRT ŞULE )
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Nihat Danışman ( Anıl.Sk OKTAY Çalış Sk. Dere Bey. Sk Öğr. Salim Örge Sk. DEĞİRMEN Lavanta Sk. Saçlı Osman Bey Sk. M.KuraL . Sk )
Akhisar'da elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Atatürk ( 524 547 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK) 538. 543. Sk. 547. Sk. )
Reşat Bey ( 333. Sk. 323. 335. Sk. 592 587. Sk. 589. Sk. 590/1. Sk. 603. Sk. 334 )
AKHİSAR / MANİSA
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Atatürk ( 353. Sk. 353/1. Sk. 511. Sk. 535 520. 522 510 sk 336. Sk. 352. 353. )
Salihli'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Taytan ( 62. Sk. 59 64 88 )
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Taytan ( Salihli Simav Yolu 59 )
Kula'da elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Sarnıç
Ortaköy
Dereköy
Alaşehir'de elektrik kesintisi
Planlandı
02Mayıs 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Matarlı ( Matarlı Köyü İç Yolu Matarlı Köyü İç Yol Matarlı Köyü Yolu )
Türkmen