Mart ayında faiz artışı ve siyasi tansiyonun etkisiyle Borsa İstanbul'da sert dalgalanmalar yaşandı. BIST 100 endeksi 9.000 puan bandına çekilirken, yatırımcılar yeni hedef seviyeleri ve toparlanma senaryolarını sorguluyor.

Faiz artışı ve belirsizlik piyasaları sarstı

Mart 2025'te politika faizinin %42'den %49'a çıkarılması ve artan siyasi tansiyon, Borsa İstanbul'da önemli kayıplara yol açtı. Fonlama maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde 11.000 puan seviyesinden 9.000 bandına kadar geriledi.

Endeksteki bu düşüş, özellikle faiz baskısı ve siyasi belirsizlikler kaynaklı olarak kalıcı hale geldi. Teknik analizlere göre, endeksin 8.800 seviyelerine tutunması, olası yeni dip arayışlarının işareti olarak değerlendiriliyor.

Bilançolar tatmin etmedi, iç talep zayıfladı

Yılın ilk çeyrek bilançoları ile önceki dönem arasında operasyonel anlamda ciddi bir fark oluşmadı. Artan finansman giderleri ve yavaşlayan iç talep, özellikle sanayi şirketlerinin kârlılığını baskıladı.

Bankacılık sektörü, ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuçlar verse de, ikinci çeyrek için kur ve faiz etkisiyle daha zorlayıcı bir dönem öngörülüyor.

Sanayi şirketleri açısından, kur artışıyla gelen avantaj, yükselen finansman maliyetleri nedeniyle sınırlı kaldı.

Yabancı sermayede "bekle-gör" politikası

Siyasi belirsizlik ve agresif faiz artışları, uzun vadeli yabancı yatırımcıların piyasadan uzak durmasına neden oldu. Kısa vadeli al-sat yapan sermaye girişleri dışında, fon bazlı girişlerde durgunluk gözlendi.

Yılın ilk çeyreğinde banka hisseleri öne çıkarken, havacılık ve perakende-gıda sektörlerinde iskontolu fiyatlamalar dikkat çekti. Gayrimenkulde ise Emlak Konut gibi şirketlerin yüksek satış verileri, sektörde sınırlı da olsa pozitif ayrışmayı beraberinde getirdi.

Teknik görünüm: Yeni hedef 8.600 - 13.500 arası

Analistlere göre, endeksin 9.000-10.000 aralığında konsolidasyon süreci devam ediyor. Ancak aşağı yönlü kırılımda, 8.600 seviyesi yeni destek olarak izleniyor. Yukarı yönlü direnç noktası ise 9.900 puan olarak öne çıkıyor.

Yılın ikinci yarısı için ise toparlanma beklentileri hâlâ canlı. Endeks hedefi 12.500 - 13.500 aralığında güncellenmiş durumda.

Enflasyon, faiz ve yatırım stratejileri

Mevcut faiz politikasıyla birlikte, para piyasası fonlarında getiriler %60'a kadar ulaştı. Bu durum TL mevduatını cazip hale getirirken, reel sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

Merkez Bankası'nın Haziran ayında açıklayacağı enflasyon raporu, piyasalar açısından kritik olacak. Piyasa beklentilerine göre, yıl sonu enflasyon oranı %48 civarında, ancak TCMB'nin hedefi %36.

Sıkı para politikasının sürdürülebilirliği, yabancı yatırımcının yeniden güven duyması açısından belirleyici olacak.

Yaz aylarında toparlanma beklentisi

Temmuz ayı itibarıyla faiz indirimi sinyalleri konuşulmaya başlanabilir. Bu dönemde özellikle havacılık ve bankacılık hisselerinde toparlanma öngörülüyor.

Ancak bu iyimser senaryonun gerçekleşebilmesi için:

Siyasi tansiyonun düşmesi,

Makroekonomik dengelerin oturması,

Yabancı sermaye girişinin yeniden başlaması gerekiyor.