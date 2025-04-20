Gediz Elektrik, 21 Nisan 2025'te Manisa'nın 8 ilçesinde planlı bakım nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri olacağını açıkladı.

21 Nisan Pazartesi günü Manisa'nın 8 ilçesinde elektrik kesintisi olacak

Gediz Elektrik, 21 Nisan 2025 tarihinde Manisa'nın 8 ilçesinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. İşte detaylar:

21 Nisan Pazartesi günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;

Demirci'de elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Kovancı, Kulalar, Kılavuzlar, Yeşildere, Kayranokçular

Sarıgöl'de elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Konak, Ayan

Kesinti Saatleri: 11:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Aşağı Koçaklar, Konak, Cumhuriyet

Kesinti Saatleri: 13:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Siteler

Soma'da elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Cuma, Hürriyet

Salihli'de elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Çamurhamamı

Kula'da elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Şehitlioğlu

Selendi'de elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Karşıova

Saruhanlı'da elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Büyükbelen (Birçok mahalle ve sokak)

Alaşehir'de elektrik kesintisi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintiden Etkilenen Yerler: Çağlayan

21 Nisan Pazartesi günü Manisa'da elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı!

Demirci / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kovancı

Kulalar ( Kukla Köyü İç Yol Kulalar Köyü Yolu Kulalar Köyü İç Yol Kulalar Köyü İç Yolu Kulalar İç Yol MERKEZ KULALAR KILAVUZLAR iç yol Kulalar )

Kılavuzlar ( Demirci Gördes Yolu Kılavuzlar Köyü Yolu Kılavuzlar Köyü İç Yolu )

Yeşildere

Kayranokçular

Sarıgöl/ Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Konak ( kilit eken BEKTAŞAĞA Pazar Sk. TEKNİK Çakmakcılar Sokak Çamkıran Sk. ÖRNEK ŞEHİT ESİN AKAY Şerifağa Sk. )

Ayan ( KURU ÇEŞME Şükran Sokak İRFAN Yokuşbaşı Sk. UZUNKUYU Tırazlar Tüfekçiler Sk. TAN PAZARCAMİ AYANKUYU KALKAN HANLI Hancılar Cd. HACIİSALAR ERYILMAZ DEMİRCİLER BARBAROS Ayan Kuyu Sk. İSTİKLAL HİLAL )

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 16:00

Aşağı Koçaklar ( Dereboyu Sk. )

Konak ( FULYA HALİS SELÇUK ŞEHİT ESİN AKAY ÇİĞDEM UZAY OKUMUŞ GÜÇLÜ KARANFİL KARACA KARAMOLLA KAHRAMANLAR CİHAN Cihan Sk AŞAĞI KOÇAKLAR AYDOĞDU AYDEDE ARI )

Cumhuriyet ( SELÇUK ÇİMEN ÇAKMAK SÜMBÜL YEŞİL YAVUZ TATAR PARK OLGUN NECATİBEY MAVİ KÜLTÜR BİLGİ GÜNTÜRKÜN EROĞLU ERDOĞAN YUNUS EMRE BARDAKÇILAR ATATÜRK )

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 18:00

Siteler ( TÖRE İSTİKLAL ELMAS EĞİTİM GİRNE GÜVEN GÜVERCİN KUBİLAY KÖKNAR PENGUEN PETROL REFİK ARIKAN İSKETE YEŞİLOK FİLOR BİLİM )

Soma / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Cuma ( OZAN YETKİN Ozan Sk. Akpınar Sk. Çakır Efe Sk. Mustafa Sk. BİLGE Bayramoğlu Sk. AKPINAR ÜNSAL )

Hürriyet ( Mimar Sk. Buğday Sk. Kaymakam Selami Teker Sk. Derviş Sk. CEZAEVİ Yeliz Sk. )

Salihli / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çamurhamamı ( Çamurhamamı Köyü Yolu )

Kula / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Şehitlioğlu ( Patika )

Selendi / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Karşıova ( KULA YOLU )

Saruhanlı / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Büyükbelen ( BAŞPINAR Şebboy Şafak İzmir Ünlü Çimen Zeytin Zambak Zafer Tütün Tunca Tatar Tanzer Sümbül Spor Seher Sağlık Saruhanlu Manisa Yolu Saruhan Papatya Nergiz Mlli Egemenlik Menekşe Menderes Leylak Lale Konak Kenan Evren Karanfil Kahramanlar Ilgın Hilal Hanımeli Gürkan Güldeste Gökhan Gök Gezer Gazi Fevzi Paşa Fesleğen Fatih Egemenlik Dik Çıkmazı Bozkurt Sk. Başçınar Bahçe Sk. Atatürk Aras Altay Sk. Akasya Sk. )

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Büyükbelen ( Oğuz Şafak İrem İnci Çınar Çıkmazı Ufuk Turhan Tuna 1 Tuna Toros Tanzer Suna Seyran Seyahn Sakarya Meriç Lalezarkırgız Kumru Kahramanlar Gediz Fırat Egemenlik Cumhuriyet Ceyhan Sk. Bülbül Sk. Belen Sk. Atatürk )

Alaşehir / Manisa'da elektrik kesintisi

Planlandı

21Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çağlayan ( Caglayan Köyü İç Yol Çağlayan Köyü Yolu Çağlayan Köyü İç Yolu Çağlayan Köyü İç Yolu )

Piyadeler

21 Nisan Pazartesi Manisa'da elektrik kesintisi hangi saatlerde olacak?

Kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek. Elektrik kesintilerinin olduğu saatler, yerel olarak değişiklik gösterebileceği için Gediz Elektrik tarafından yapılan duyurularda belirtilen saatlere dikkat edilmesi önerilmektedir. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmekte olup, hizmetin daha verimli ve kesintisiz hale gelmesi için yapılan bu çalışmalar vatandaşların anlayışına sunulmaktadır.

21 Nisan Pazartesi Manisa'da elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler

Kesintilerden etkilenmesi beklenen mahalleler, Gediz Elektrik tarafından ilçelere göre ayrı ayrı listelenmiştir. Her bir bölgedeki sokak isimleri ve kesinti süreleri yukarıda detaylandırmıştır.