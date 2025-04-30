1 Mayıs 2025 Perşembe günü İzmir'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları.

İzmir'de 01 Mayıs 2025 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında belirli saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saat bilgileri açıklandı.

İzmir'de 1 Mayıs'ta planlı elektrik kesintisi

GDZ Elektrik, İzmir genelinde 01 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin geçici olduğu ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden enerji sağlanacağı bildirildi.

1 Mayıs'ta İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler

Torbalı'da elektrik kesintisi

Tarih: 01 Mayıs 2025 Perşembe

Saat: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Özbey Mahallesi (4034. Sokak) Kaplancık Mahallesi



Vatandaşlara uyarı

Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde ikamet eden vatandaşların, kesinti saatleri süresince gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Özellikle elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına fişten çekilmesi öneriliyor.