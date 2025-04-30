"Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"nde konuşan Şahin, toplumun değerleriyle bağdaşmayan içeriklerin ekranlara taşınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"İzlerken bile utanacağımız görüntülerle mücadele ediyoruz"

Şahin, söz konusu programların aile yapısını tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizden, çocuklarımızdan ve toplumumuzun her kesimini ilgilendiren bu konuda, izlerken bile utanacağımız görüntülerin halkın önüne konulmasına karşıyız. RTÜK olarak bunun tam anlamıyla takipçisiyiz."

Toplumsal değerleri zedeleyen yayınların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, medya organlarını sorumluluğa davet etti.

Sokak röportajlarına yönelik yeni düzenleme yolda

Zirvede, özellikle sokak röportajlarında kullanılan dil, içeriklerin şiddet ve kutuplaşma içermesi konusuna dikkat çekildi. Şahin, bu konuda RTÜK bünyesinde bir çalışma başlatıldığını açıkladı:

"Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu içeriklerin haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bu sürecin yalnızca idari değil hukuksal boyutlarıyla da değerlendirildiği bildirildi.

Gündüz kuşağı programlarına şikayet yağıyor

RTÜK Başkanı Şahin, özellikle mahremiyet ihlalleri, şiddet içerikleri ve kurgu karakterler nedeniyle gündüz kuşağı programlarına yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu programlar çok izleniyor ancak aynı oranda şikayet de alıyor. Canlı yayınlardan kaldırılması, pozitif içerik şartı getirilmesi gibi konuları masaya yatırdık. Medyada kaliteyi artırmak önceliğimizdir."

Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da süreci yakından izlediğini söyleyen Şahin, toplumsal sorumlulukla ifade özgürlüğü arasında denge kurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Kurallara uyulmazsa programlar yayından kaldırılır"

Medya patronlarına da doğrudan mesaj veren Şahin, toplumsal değerlere aykırı içeriklere karşı net bir duruş sergiledi:

"Kendi ailenize izletmeyeceğiniz yayınları halka sunmayın. İlke ve kararlarımıza uyulmazsa, daha önce olduğu gibi yayından kaldırılan programlar olması kaçınılmazdır."