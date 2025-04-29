30 Nisan 2025 Çarşamba günü İzmir'in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte kesintiden etkilenecek mahallelerin tam listesi.

30 Nisan Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler

İzmir'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesinti çalışmaları şebeke yenileme ve bakım işlemleri kapsamında yapılacak. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler aşağıda listelenmiştir.

Bayraklı'da kesinti uygulanacak bölgeler

Tarih: 30 Nisan 2025 Saat: 09:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları Mahalle: Org. Nafiz Gürman Sokaklar: 7128. Sk., 7132. Sk., Atatürk 7020/1 - 7020/4 Sk., 7058. Sk., 7123/1. Sk., 7131 - 7134 Sk., 7160. Sk.

Bornova'da birden fazla noktada kesinti var

Yeşilçam Mahallesi:

Saat: 18:00 - 20:00

Sokaklar: 2001 - 2013 Sk., Ambarlar Sitesi

Evka 3 Mahallesi:

Saat: 09:00 - 13:00

Sokaklar: 119/12 Sk., 119/14 Sk.

Çiçekli Mahallesi:

Saat: 10:00 - 16:00

Sokaklar: Çitlenbik, Kardelen, Fulya, Açelya, Akasya Sk., Çiçekli Cd.

Naldöken, Kavaklıdere, Kemalpaşa Caddesi çevresi: Planlı kesinti bölgeleri arasında yer alıyor.

Buca'da elektrik kesintisi tüm gün sürecek

Akıncılar Mahallesi:

Saat: 09:00 - 17:00

Sokaklar: 522 - 559 Sk., Akdoğan Cd.

Dikili'de iki ayrı saat aralığında kesinti

Salihler Mahallesi:

Petekkent bölgesi: 10:00 - 12:00

822. Sk., Özgür Sk., Bahar 821 - 820: 09:00 - 10:00

Foça'da Kozbeyli kesintiden etkilenecek

Kozbeyli Mahallesi:

Saat: 09:00 - 15:00

Bölgeler: Kozbeyli Küme Evler, Kıvılcım Kemal Anadol Sokak çevresi

Gaziemir'de geniş kapsamlı kesinti yapılacak

Hürriyet Mahallesi:

Saat: 09:00 - 15:00

Sokaklar: 1063 Sk., Çamlık

Fatih Mahallesi:

Sanayi Cd., 1178 - 1179 Sk., Çamlık Piknik Alanı

Menderes Mahallesi:

Sokaklar: 1099, 1163/1, 1164 - 1169 Sk.

Hürriyet Mahallesi devamı:

Sokaklar: 1170 - 1172 Sk.

Kesinti bilgileri nasıl kontrol edilir?

Planlı elektrik kesintileri hakkında güncel bilgilere GDZ Elektrik resmi sitesi üzerinden ulaşılabilir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına vatandaşların kesinti saatleri öncesinde hazırlıklı olmaları önerilir.

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GDZ Elektrik 30 Nisan İzmir kesinti takvimi için tıklayın.